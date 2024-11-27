Тюменские депутаты поспорили из-за источников водоснабжения города

Депутаты думы Тюмени рекомендовали мэрии направить обращение правительству Тюменской области о необходимости принятия мер по соблюдению требований природоохранного законодательства при сбросе сточных вод в реку Туру и приняли к сведению информацию о реализации концессионного соглашения в отношении городских объектов водоснабжения и водоотведения. Фракция ЛДПР в гордуме от голосования воздержалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-службе Тюменской городской думы Фото: Пресс-службе Тюменской городской думы

Руководитель фракции Руслан Сабиров отметил, что депутаты от партии выступают за «стабильное водоснабжение из подземных источников». «Подземные воды могут обеспечить более стабильный источник, особенно в условиях изменения климата и сезонных колебаний уровня реки. Они менее подвержены загрязнению и могут обеспечить более постоянное качество воды»,— пояснил он.

Депутат от «Единой России» (ЕР) Александр Захаров подчеркнул, что вода в Тюмени «отвечает всем санитарным нормам». «То, что было 15 лет и сейчас, это земля и небо. Я не думаю, что мы можем поставить под сомнение выполнение концессионного соглашения. Коллеги, спасибо за вашу позицию, но позиция должна иметь фундаментальное основание, чтобы так серьезно говорить, что мы "воздержимся"»,— сказал он.

Председатель думской комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов (ЕР) напомнил, что основными объектами водоснабжения Тюмени являются Велижанский водозабор, который использует подземные источники, и Метелевский водозабор, который берет воду из Туры. По словам депутата, Велижанский водозабор «полностью прошел все этапы реконструкции в рамках соглашения», на «второй-третьей стадии находится этап по реконструкции и модернизации Метелевского водозабора».

«По качеству воды именно подземные источники сильно превосходят показатели по содержанию железа и марганца, то, что отсутствует в Туре. В рамках концессионного соглашения до 2032 года воды в Тюмени хватит и искать альтернативные источники необходимости нет»,— заверил господин Антипов.

Руслан Сабиров парировал, что Велижанский водозабор «более стабилен». «Нужно увеличивать и думать на многие годы вперед, чтобы у нас потом этих вопросов не было. Чтобы у нас было стабильное водоснабжение для горожан»,— сказал он.

Депутат от ЕР Георгий Муратов призвал коллегу «не педалировать вопрос». «Давайте мы исключим политическую составляющую из обсуждения уровня реки Тура и на площадке Тюменской городской думы как-то постараемся избежать этого. От того, что мы тут скажем, что она обмелела, уровень воды в реке не повысится, а использовать это для политических pr-акций бессмысленно»,— сказал он.

За обращение к правительству Тюменской области и принятие информации к сведению проголосовали 28 депутатов, трое — воздержались.

Василий Алексеев