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В Екатеринбурге запускает вещание госрадиостанция классической музыки «Орфей»

Российская государственная радиостанция классической музыки «Орфей» запускает вещание в Екатеринбурге. Как указано на сайте радиостанции, 27 ноября федеральная конкурсная комиссия по телевидению и радиовещанию приняла решение о расширении вещания радиостанции «Орфей» в FM-диапазоне.

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

Теперь слушать «Орфей» можно будет еще в двенадцати городах России, включая Екатеринбург, Пермь, Владивосток и другие города. Для Екатеринбурга частота вещания – 90,2 FM.

Основу вещания радио «Орфей» составляет классическая музыка разных эпох и стран. На волнах радиостанции можно послушать духовную музыку, фольклор, джаз, классическую оперетту. Радиостанция осуществляет прямые трансляции из российских и мировых концертных залов.

Валерия Шестопалова

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