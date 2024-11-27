ОАК рассказала, как изменились показатели исправности SSJ 100 с 2022 года
Флот самолетов SSJ 100, разработанный ПАО «Яковлев» (входит в «Ростех»), налетал более 1,745 млн часов и выполнил свыше 977 тыс. полетов с начала эксплуатации. Регулярность вылетов самолетов держится на уровне 97–98%. Эта информация была представлена на ежегодной конференции эксплуатантов SSJ 100 в Москве.
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
На данный момент, как сообщила «Ъ» пресс-служба ОАК, в эксплуатации находятся 159 самолетов различных модификаций, обслуживаемых семью российскими авиакомпаниями. В третьем квартале 2024 года у четырех авиакомпаний среднесуточный налет на одно воздушное судно превышает восемь часов. «Несмотря на полную остановку сотрудничества с западными производителями, показатели исправности после 2022 года у нас не пошли вниз»,— сообщил заместитель генерального директора ПАО «Яковлев» Дмитрий Борисенко.
На прошлой неделе, 24 ноября, у вылетевшего из Сочи SSJ 100 авиакомпании «Азимут» загорелся двигатель при посадке в аэропорту Антальи. Позднее компания сообщила, что предварительной причиной инцидента стал непрогнозируемый сдвиг ветра. В обстоятельствах происшествия продолжают разбираться следственные органы Турции и России.
В понедельник, 25 ноября, гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев покинули свои должности. По словам одного из источников «Ъ» в авиапроме, господин Богинский уволен по указанию премьера Михаила Мишустина «за провал программы гражданской авиации». Второй собеседник считает, что уход может быть связан с его переходом в правительство.
Подробнее об этом — в материале «У авиазаводов разлетелось руководство».