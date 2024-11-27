ЦБ рассказал об «обходных схемах» инвесторов из дружественных стран со счетами C

Некоторые инвесторы из дружественных стран покупают российские активы с дисконтом у нерезидентов из недружественных стран и перепродают их на российском рынке, рассказал первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Выплаты в этом случае зачисляются на счет типа С, с которого можно вывести деньги только с согласия правительственной комиссии. Так он ответил на вопрос РБК, возможна ли разблокировка активов дружественных инвесторов на счетах C.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Первый зампред Центробанка напомнил, что по общему правилу ценные бумаги нерезидентов из дружественных стран учитываются на обычных счетах депо, а не на счетах депо типа C. Однако он отметил, что «бывают исключения».

«Дело в том, что некоторые дружественные нерезиденты стали использовать обходные схемы. Они покупают российские ценные бумаги у недружественных инвесторов, минуя требования нашего законодательства, чтобы затем продать их на нашем рынке»,— сказал господин Чистюхин РБК. По его словам, такие обходные схемы получили «значимое распространение».

В конце октября глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов заявил, что отсутствие дискуссии вокруг будущего счетов типа C нерезидентов из дружественных стран «ставит конкретный крест на любых попытках привлечь качественные иностранные деньги». Однако в Минфине и ЦБ тогда не поддержали идею разблокировки.

О ситуации вокруг счетов типа C — в материале «Ъ FM» «Инвесторы потеряли интерес к обмену».