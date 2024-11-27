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Коммерсантъ FM
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Американские авиакомпании зарабатывают миллиарды на дополнительных услугах

Американские авиакомпании зарабатывают миллиарды долларов на так называемых junk fees, то есть сборах за дополнительные услуги вроде выбора конкретного места в салоне: возле иллюминатора, возле прохода, с широким пространством для ног и т. п. С 2018 по 2023 год пять крупнейших американских авиакомпаний заработали более $12 млрд на одной только услуге выбора места, хотя раньше эта возможность входила в стоимость билета. Такие данные приводятся в докладе постоянного подкомитета Сената США по расследованиям, о чем сообщает CNN.

Как следует из результатов проверки, в 2023 году United Airlines брала с пассажира до $319 за выбор места с увеличенным пространством для ног. Spirit Airlines за ту же услугу взимала по $299, Delta Air Lines — $264, Frontier Airlines — $141, American Airlines — $140.

Проверка также показала, что авиакомпании, особенно лоукостеры Frontier и Spirit, идут на радикальные меры, чтобы их сотрудники на контроле выявляли тех пассажиров, которые «не соблюдают правила провоза ручной клади». На стимулирование работы сотрудников в этом направлении Frontier и Spirit в 2022–2023 годах потратили $26 млн. При этом, как указывается в докладе подкомитета, сотрудники Frontier могут получать до $10 за каждую единицу багажа, которая, возможно, нарушает правила провоза, имеет не те габариты или вес. Во Frontier признают эту практику, но считают ее эффективной для мотивации сотрудников и способствующей тому, чтобы «ко всем клиентам было равное и справедливое отношение, включая и большинство, которое соблюдает правила». Кроме того, во Frontier указали на важность сборов за дополнительные услуги, поскольку это «расширяет доступ потребителей к доступным авиаперелетам».

Члены подкомитета Сената также выявили, что некоторые авиакомпании, за исключением Delta и American, уклоняются от уплаты федеральных налогов за счет того, что ряд дополнительных сборов маркируют как «необлагаемые налогом».

Авиакомпании выразили CNN свое несогласие с выводами подкомитета и назвали услуги и систему формирования цен на них прозрачными, гарантирующими справедливый и равный подход к клиентам. На следующей неделе подкомитет намерен провести слушания в Сенате США с представителями указанных авиакомпаний.

В России Федеральное агентство воздушного транспорта может не успеть до конца года распределить 19 млрд руб. на две ключевые и крупнейшие субсидии на перевозки: на рейсы между регионами в обход Москвы, а также полеты между центральной частью РФ, Дальним Востоком и Калининградом.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Полеты не заправили деньгами»

Алена Миклашевская

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