Совфед одобрил наказание за сайты с незаконно собранными персональными данными

Российские сенаторы одобрили закон, который устанавливает уголовную ответственность за создание сайтов для незаконного оборота персональными данными. Госдума приняла закон накануне, 26 ноября.

Уголовная ответственность устанавливается за создание сайтов, страниц сайтов, информационных систем или программ, предназначенных для незаконного оборота компьютерной информации, содержащей полученные незаконным путем персональные данные. Наказание также предусмотрено для тех, кто обеспечивает функционирование сайтов. За нарушение будут штрафовать на сумму до 700 тыс. руб., отправлять на принудительные работы или лишать свободы на срок до пяти лет.

Совет федерации также одобрил введение уголовной ответственности за использование, передачу, сбор и хранение персональных данных, полученных нелегальным путем. Нарушение закона грозит тюремным заключением на срок до десяти лет.

Подробнее о законах — в материале «Ъ» «Персональные данные взяли в оборот».