Совфед одобрил лишение свободы до 10 лет за незаконный сбор персональных данных

Совет федерации одобрил закон, вводящий уголовную ответственность за распространение персональных данных, полученных нелегальным путем. Нарушение закона грозит тюремным заключением на срок до 10 лет.

Уголовная ответственность вводится за незаконное использование или передачу, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а также за создание информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконного хранения и распространения. Предусмотрено наказание:

до 4 лет лишения свободы — за незаконное использование и (или) передачу, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, также предусмотрен штраф до 300 тыс. руб. или принудительные работы на срок до 4 лет;

до 5 лет лишения свободы — если речь касается компьютерной информации, содержащей персональные данные несовершеннолетних;.

до 10 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн руб. — если действия повлекли тяжкие последствия, либо совершены организованной группой.

Наказание ужесточат, если деяние совершено в отношении специальных категорий персональных и (или) биометрических данных, либо касается трансграничной передачи компьютерной информации.

Госдума приняла закон вчера, 26 ноября. также был принят законопроект о штрафах за сами инциденты для компаний и ответственных лиц. Работа над поправками велась год, но компании из сектора информационной безопасности и операторы персональных данных считают, что их интересы до конца не учтены.

Подробности — в материале «Ъ» «Персональные данные взяли в оборот».