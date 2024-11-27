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Коммерсантъ FM
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Служба внешней разведки РФ: США «раскручивают» прозападные партии в Армении

США не оставляют планов «демократизации» Армении и ставят своей целью полностью подчинить ее, утверждает Служба внешней разведки (СВР) России. По версии ведомства, Госдеп засомневался в необратимости курса Армении на сближение с Западом и начал «раскрутку» в стране прозападных партий.

Фото: Пресс-служба премьер-министра Армении

Фото: Пресс-служба премьер-министра Армении

Как утверждает СВР, американские власти считают, что армяне, «умеющие считать деньги», со временем «осознают грозящий им невосполнимый ущерб от свертывания традиционных региональных связей». В качестве решения проблемы США якобы хотят укрепить «недостаточно надежную» вертикаль власти в Армении. Для этого будут использовать партии «Республика» Арама Саркисяна, «Во имя республики» Армана Бабаджаняна, «Европейскую партию Армении» Тиграна Хзмаляна, «Христианско-демократическую партию» Левона Шириняна.

«Уже начата политическая "раскрутка" прозападных партий с целью обеспечить их прохождение в парламент на выборах в 2026 г.»,— говорится в пресс-релизе СВР.

В феврале премьер Армении Никол Пашинян объявил о заморозке участия страны в Организации Договора о коллективной безопасности (в него входит в том числе Россия). Он назвал организацию угрозой для безопасности и суверенитета республики, а также отметил, что Ереван близок в отношениях с ней к «точке невозврата».

О внешней политике Армении — в материале «Ъ» «Самый франкофонный франкофон».

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