Зарубежные СМИ: Сколько может продлиться перемирие между Израилем и Ливаном?

Конфликт на Ближнем Востоке поставили на паузу. По крайней мере, властям Израиля и Ливана удалось договориться о перемирии — соглашение о прекращении огня вступило в силу утром 27 ноября. Военно-политический кабинет еврейского государства утвердил документ накануне. Проект соглашения внес в правительство премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Президент США Джо Байден выразил надежду, что режим прекращения огня будет постоянным. В течение 60 дней ситуацию в Ливане под свой контроль должны взять силы безопасности этой страны и военные. Пока у зарубежных СМИ и аналитиков сохраняются опасения, не будет ли кто-то из сторон нарушать условия перемирия. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adnan Abidi , Reuters Фото: Adnan Abidi , Reuters

«Перемирие может положить конец конфликту, который продолжался больше года»,— с таким заголовком вышла статья The New York Times.

Репортаж The Washington Post начинается со слов «соглашение ставит на паузу самую смертоносную войну в Ливане за последние десятилетия».

Дороги, ведущие из Бейрута на юг Ливана, были заполнены машинами всего через несколько часов после заключения соглашения, передает корреспондент The Guardian. Группировка «Хезболла» выпустила инструкции для жителей, которые хотят вернуться в свои деревни. Ликующие люди возвращались в Тир, второй по величине город на юге страны. Даже несмотря на то, что большая его часть разрушена после двух месяцев бомбардировок. При этом израильская армия рекомендовала гражданскому населению не возвращаться в эти регионы, поскольку это все еще зона боевых действий, отмечает издание.

До сих пор непонятно, сможет ли Израиль нанести удар по «Хезболле», если посчитает, что группировка нарушила соглашение, отмечает Associated Press. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху настаивает на том, что это было одним из условий, однако официальные лица Ливана и «Хезболлы» отвергли это заявление. И Ливан, и Израиль сохраняют за собой право на самооборону в соответствии с международным правом, добавил высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена в беседе с The Washington Post.

Станет ли прекращение огня в Ливане финалом дипломатических усилий Байдена на Ближнем Востоке или будет шагом к более масштабным соглашениям, которые могли бы положить конец войне в секторе Газа, задается вопросом The New York Times. Перемирие с «Хамасом» и освобождение заложников стало бы большим финальным достижением команды действующего президента. Однако после стольких обострений трудно представить, что это возможно за оставшееся время. Особенно если премьер Нетаньяху решит, что ему лучше дождаться вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Это произойдет 20 января.