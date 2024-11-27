Под удар ВСУ за сутки попали 11 муниципалитетов Белгородской области

За минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 40 боеприпасов и 31 беспилотника. Повреждено два легковых автомобиля, инфраструктурный и социальные объекты. О пострадавших не сообщается. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Над Белгородом система ПВО сбила один БПЛА самолетного типа. Без последствий.

В Белгородском районе с помощью 23 боеприпасов и девяти беспилотников атаковали села Беломестное, Драгунское, Журавлевка, Красный Хутор, Наумовка, Нижний Ольшанец, Репное, Таврово, Черемошное и Щетиновка. Разрушений и пострадавших нет.

В Борисовском районе под удар ВСУ с помощью двух беспилотников попали хутор Казачье-Рудченское и село Цаповка. Обошлось без последствий.

Над Валуйским округом сбито два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет.

В Волоконовском районе село Борисовка, хутора Плотвянка и Старый обстреляли с помощью девяти артснарядов и пяти БПЛА. Осколками посечен легковой автомобиль.

В Грайворонском округе беспилотником атаковано село Мокрая Орловка. Поврежден инфраструктурный объект.

В Краснояружском районе в селе Вязовое в результате удара беспилотника пострадал легковой автомобиль.

Над Прохоровским районом система ПВО сбила БПЛА самолетного типа. Без пострадавших и разрушений.

Над Старооскольским округом уничтожили беспилотник самолетного типа. Обошлось без последствий.

В Шебекинском округе с помощью семи БПЛА и восьми боеприпасов обстреляли села Вознесеновка, Доброе, Муром, Нежеголь, Середа, Терезовка и хутора Балки, Мухин. Без пострадавших и разрушений.

В Яковлевском округе в городе Строитель в результате падения обломков беспилотника поврежден социальный объект.

Сутками ранее ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 18 БПЛА и 71 боеприпаса. В результате один человек погиб и один пострадал. Разрушения получили семь многоквартирных домов и шесть частных, 13 автомобилей.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Анастасия Колпачева