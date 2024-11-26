ВСУ обстреляли восемь белгородских муниципалитетов за сутки, есть погибший

За минувшие сутки ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 18 БПЛА и 71 боеприпаса. В результате один человек погиб и один пострадал. Разрушения получили семь многоквартирных домов (МКД) и шесть частных, 13 автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе с помощью 14 боеприпасов и двух беспилотников атаковали села Красный Хутор, Лозовое, Салтыково и Щетиновка. Поврежден легковой автомобиль.

В Борисовском районе под удар с помощью двух дронов-камикадзе попали села Байцуры и Грузское. Повреждены два частных дома и коммерческий объект.

Над Валуйским округом система ПВО сбила четыре БПЛА самолетного типа. Пострадавших и повреждений нет.

В Волоконовском районе под артиллерийский обстрел попал хутор Старый. ВСУ атаковали населенный пункт с помощью 19 боеприпасов. Без последствий.

В Грайворонском округе с помощью 17 боеприпасов и двух беспилотников обстреляли села Безымено, Дроновка, Пороз и Почаево. Пострадавших и разрушений нет.

Город Губкин атаковали с помощью беспилотника — повреждена кровля нежилого здания.

В Краснояружском районе под удар с помощью восьми боеприпасов и пяти беспилотников попали поселок Прилесье, села Вязовое, Демидовка и Колотиловка. Без последствий.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Муром, Новая Таволжанка и хутор Мухин атаковали с помощью 13 боеприпасов и двух БПЛА. В Шебекине в результате удара ВСУ погиб мирный житель, еще один получил ранения. Пострадавшего положили в городскую больницу №2 Белгорода. Его состояние оценивают как средней степени тяжести. Повреждены семь МКД, четыре частных дома, два соцобъекта, гараж и 12 автомобилей.

Сутками ранее ВСУ обстреляли девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 23 беспилотников и 53 боеприпасов. Пострадал один боец самообороны.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Анастасия Колпачева