В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) выставку трофейной военной техники и вооружения стран НАТО «Сила в правде – гордость и победа» за два дня посетили более 27 тыс. человек, сообщил в своем telegram-канале губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал губернатора ХМАО Руслана Кухарука Фото: telegram-канал губернатора ХМАО Руслана Кухарука

«Всего 14 образцов передовой западной военной техники и 40 образцов ракетно-артиллерийский орудий, захваченных российскими военными на территории СВО. Югра стала восьмым регионом, который принимает выставку, организованную Центральным военным округом, "Единой Россией", полпредством в УрФО и правительствами регионов», — подчеркнул Руслан Кухарук.

На выставке представлены танк «Абрамс», бронеавтомобиль «Мастиф», боевые машины пехоты «Бредли».

Напомним, в июне в Верхней Пышме выставку военной техники стран НАТО посетил на тот момент полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев (сейчас занимает должность первого вице-спикера Совета федерации).

Мария Шараева