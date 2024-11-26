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В аэропорту Казани задерживаются рейсы из-за тумана

Несколько самолетов, направляющихся в международный аэропорт Казани, задерживаются из-за плохих погодных условий и тумана. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«26 ноября в связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман, видимость 150 метров) прибытие нескольких рейсов в аэропорт „Казань“ было задержано», — говорится в сообщении пресс-службы казанского аэропорта.

Решение о выполнении взлета или посадки принимают командиры экипажей. Авиарейсы, следовавшие из Москвы и Дубай по решению командиров экипажей, направили на запасной аэродром в Самару.

Самолеты из Иркутска и Новосибирска прибудут на запасные в Бегишево и Ульяновск (Баратаевка) соответственно.

Прибытие нескольких рейсов в Казань задерживается также по причине их позднего вылета из пункта отправления. Таким образом, рейсы на вылет из Казани задержаны из-за того, что некоторые самолеты еще не прибыли в Казань.

По данным онлайн-табло, на прилет с 11:15 до 21:25 задержано 12 рейсов из Москвы, Самары, Уфы, Омска, Ярославля, Астрахани. Рейсы задерживают от 30 минут до нескольких часов. Один из самолетов задержан на 6 часов 25 минут.

На вылет из Казани задерживаются 12 рейсов с 12:30 до 16:30 в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Дубай, Сочи, Волгоград, Ярославль и т. д. Самолеты задержаны от 20 минут до 5,5 часов.

Диана Соловьёва

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