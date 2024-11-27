Петербуржцы смогут рассчитывать на доставку лекарств из аптек в течение 15 минут

Жители Санкт-Петербурга теперь смогут заказать лекарства с быстрой доставкой от 15 минут. Такой сервис гражданам пообещали оказывать в «Яндекс Лавке», сообщили «Ъ-СПб» в компании 27 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как пояснили в сервисе доставки, курьер будет забирать лекарства из дополнительной точки по пути к клиенту и привозить все необходимое из ближайшей к даркстору аптеки. Покупателям будет доступно свыше 3 тыс. медицинских товаров, среди которых лекарства без рецепта, медицинские изделия и приборы.

При необходимости петербуржцы могут добавить к заказу готовую еду или другие необходимые продукты, а курьер привезет все в одной доставке, но в разных отсеках сумки, заверили представители сервиса.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в текущем году Петербург вошел в топ-3 городов РФ по популярности услуги экспресс-доставки.

Варвара Рудич