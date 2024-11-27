Маск назвал ненормальной просьбу Байдена о дополнительной помощи Украине

Американский бизнесмен Илон Маск негативно отреагировал на информацию о том, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса $24 млрд на дополнительную военную помощь Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Brian Snyder/File Photo, Reuters Илон Маск

Фото: Brian Snyder/File Photo, Reuters

«Это ненормально»,— написал господин Маск в своем аккаунте в соцсети X в ответ на публикацию о запросе господина Байдена.

По данным Politico, президент США направил запрос в Конгресс тайно. Издание пишет, что он попросил средства в том числе на пополнение оружейных запасов американской армии взамен направленных Украине. Его обращение конгрессмены могут рассмотреть в декабре.

Накануне госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что Джо Байден предоставит Украине необходимые средства для продолжения конфликта в 2025 году. В январе следующего года в должность должен вступить избранный президент США Дональд Трамп, который неоднократно выступал за урегулирование украинского конфликта путем переговоров.

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