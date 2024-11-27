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Коммерсантъ FM
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«Хезболла» заявила об атаке на военные объекты в Тель-Авиве

Ливанское движение «Хезболла» заявило, что совершило атаку беспилотниками на несколько военных объектов в Тель-Авиве после ударов израильской авиации по Бейруту, все намеченные цели были поражены. Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) эту информацию не прокомментировали.

«В ответ на удары Бейрута и преступления... Израиля против гражданского населения… бойцы исламского сопротивления атаковали группами беспилотников ряд чувствительных военных объектов в Тель-Авиве и его пригороде»,— говорится в заявлении, фрагмент которого приводит «РИА Новости».

Ранее истребители израильских ВВС нанесли серию ударов по центру и южному пригороду ливанской столицы Бейрута. Бомбардировки начались утром вчера, 26 ноября, и с интервалами продлились до поздней ночи.

Накануне вечером стало известно, что Военно-политический кабинет Израиля утвердил составленный премьер-министром Биньямином Нетаньяху план прекращения огня с «Хезболлой». Президент США Джо Байден заявил, что договоренность достигнута по инициативе Вашингтона, режим прекращения огня вступит в силу сегодня в 4:00 по местному времени. Господин Байден уточнил, что в течение 60 дней ЦАХАЛ покинет Ливан.

Израиль начал военную операцию по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане в конце сентября текущего года. О том, что Ливан и «Хезболла» согласились с предложением американской стороны о прекращении огня с Израилем, стало известно на прошлой неделе.

Подробнее о перемирии — в материале «Перед Биньямином Нетаньяху убирают оружейные барьеры».

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