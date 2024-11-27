SANA: израильская авиация нанесла удары по КПП на границе Сирии и Ливана

Израильские истребители нанесли удары по пунктам пропуска на сирийско-ливанской границе. Об этом сообщило агентство SANA. Атаке подверглись как минимум два КПП — Эд-Дабусия в провинции Хомс и Эль-Арида в провинции Тартус.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представит военно-политическому кабинету страны составленный им план прекращения огня, а позднее израильский военно-политический кабинет утвердил это соглашение.

Президент США Джо Байден заявил, что договоренность достигнута по инициативе Вашингтона, режим прекращения огня вступит в силу в 4:00 по местному времени и предполагает постоянный характер. Господин Байден уточнил, что в течение 60 дней ситуацию в Ливане под свой контроль должны взять силы безопасности этой страны и военные.

Израиль начал военную операцию по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане в конце сентября текущего года. О том, что Ливан и «Хезболла» согласились с предложением американской стороны о прекращении огня с Израилем, стало известно на прошлой неделе.

Подробнее о перемирии — в материале «Перед Биньямином Нетаньяху убирают оружейные барьеры».