«Воронеж» сыграет в Кубке России по гандболу с челябинским клубом

Соперником «Воронежа» в Кубке России по футболу стал клуб из челябинского Снежинска «Динамо-Сунгуль». Матч состоится в Воронеже, его дата будет объявлена позже, сообщили в пресс-службе команды.

В первом круге Суперлиги оба клуба сыграли вничью. Для «Воронежа» это мог быть последний матч — в перерыве между кругами он заявил о снятии с чемпионата из-за финансовых проблем и отсутствия реакции на их обращения со стороны губернатора Александра Гусева. Однако уже через два дня клуб сообщил о неких спонсорах, которые помогут ему продержаться до конца года. При этом на фоне проблем из «Воронежа» ушли четыре игрока и директор.

По данным «Ъ-Черноземье», клубу для выступления в Суперлиге необходимо порядка 120 млн руб. По словам главы областного министерства физкультуры и спорта Павла Чибисова, власти готовы помогать «Воронежу», но господдержка не должна превышать 40% от заявленного общего объема, а дополнительное финансирование возможно только при привлечении спонсорских средств. «По схожим прозрачным условиям, к примеру, работает с бюджетом футбольный клуб "Факел"»,— пояснял господин Чибисов. По его данным, прежний директор Александр Стребков заявлял о готовности привлечения до 70 млн из внебюджетных источников в 2024 году, однако на начало ноября смог представить спонсорский состав только на 20 млн. Вместе с тем власти уже выделили более 35 млн и бесплатно предоставили дворец спорта имени Меркулова под матчи (по данным источника «Ъ-Черноземье» в региональной власти, это еще около 20 млн).

В последней календарной игре Суперлиги «Воронеж» уступил «Чеховским медведям». В следующем туре 29 ноября клуб дома примет еще одного лидера чемпионата — московский ЦСКА.

Подробнее о проблемах «Воронежа» читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Мы не можем больше ждать"».

Александр Прытков