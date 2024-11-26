Бастрыкин поручил проверить организацию концерта блогера в Ярославле

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту инцидентов, произошедших на концерте блогера Ивана Золо в Ярославле. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что вечером 24 ноября в ночном клубе «Мед» проходил концерт блогера. На входе в заведение образовалась давка, одного из подростков увезла скорая помощь. Следователи уже проводят проверку из-за нападения на юношу, но господин Бастрыкин требует проверить и факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Бессмельцеву А.А. организовать по данному факту проверку и представить доклад»,— сообщили в ведомстве.

О проведении проверки 26 ноября заявила и прокуратура Ярославской области. Ведомство также оценит, как исполнялись требования законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан при организации концерта. Сам Иван Золо в ходе своей трансляции сообщил, что «концерт в Ярославле прошел успешно, все было круто, на позитиве, но есть некоторые моменты».

«Пришло на концерт 1900 человек, но вместимость там была маленькая, и из-за этого произошли некоторые моменты. Я тут ни при чем. И все вопросы к организатору. Моя задача: пойти на сцену, выступить, порадовать людей и уйти. Вот такой я хайповый человек»,— сказал блогер.

Ранее организаторы концерты возложили ответственность за проблемы на мероприятии на зрителей и арендодателей. Кроме того, ситуацией заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина: она намерена обратиться в прокуратуру.

Алла Чижова