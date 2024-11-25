Полиция ведет проверки по инцидентам в связи с концертом Ивана Золо в Ярославле

В Ярославле перед концертом блогера Ивана Золо в ночном клубе «Мед» 24 ноября пострадал подросток, сообщили «Ъ-Ярославль» в региональном минздраве.

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В УМВД по Ярославской области сообщили, что в полицию поступило сообщение о нанесении побоев 15-летнему подростку и ряд заявлений об утрате верхней одежды. «По всем фактам назначено проведение проверок»,— добавили в ведомстве. На место направлялись наряды полиции.

В соцсетях очевидцы публикуют фото и видео с места событий, на которых видно, что на концерт пришло значительно больше людей, чем может вместить клуб, расположенный на дебаркадере в реке Которосль. Люди стояли вплотную друг к другу, пытаясь попасть на концерт. Очевидцы считают, что билетов на выступление продали больше, чем планировалось. Поэтому часть людей не попала на концерт и осталась на улице.

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В самом клубе «Мед» заявили, что площадка была сдана в аренду на вечер 24 ноября. «Ночной клуб "Мед" отношения к этой вечеринке никакого не имеет»,— сообщили в клубе.

Ярославский организатор мероприятий еще вечером 24 ноября сообщил, что купившим билеты и не попавшим на концерт вернут деньги.

Алла Чижова