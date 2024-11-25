Организаторы концерта Ивана Золо объяснили «давку» и «хаос»

Организаторы концерта Ивана Золо в ярославском клубе «Мед» возложили ответственность за проблемы на мероприятии на зрителей и арендодателей. Комментарий опубликован в Telegram-канале «YAROPRIME EVENTS».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что вечером 24 ноября на входе в клуб образовалась толпа, на место выезжала полиция и скорая помощь, которая увезла одного человека. Как утверждают организаторы, клуб «Мед» заверил, что все купившие билеты смогут попасть на событие.

«Когда наша команда увидела, какая давка происходит, закрыли вход. Так как начался полнейший хаос, люди начали перелезать через забор, что в разы усложнило ситуацию и приходилось делать двойной досмотр. Многие в очередях были под алкогольным опьянением, тем самым создавая давку»,— говорится в сообщении организаторов.

Организаторы объяснили и ситуацию с пропажей одежды некоторых зрителей. Напомним, полиция начала проверку по заявлениям ярославцев.

«Случилась давка, в связи с пожарной тревогой, которую включил сам клуб, дабы ранее закончить мероприятие. Под конец мероприятия некоторые люди в наглую начали перелезать через ограду гардероба за своими вещами, что в разы усугубило ситуацию»,— сообщили организаторы.

Организаторы сообщили, что занимались поиском пропавших вещей в день концерта и занимаются этим до сих пор. Напомним, клуб «Мед» ранее заявлял, что не имеет отношения к концерту, а вся ответственность лежит на организаторах.

Алла Чижова