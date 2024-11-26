Екатерина Мизулина обратится в прокуратуру из-за концерта Ивана Золо в Ярославле

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намерена обратиться в прокуратуру из-за инцидентов, произошедших на концерте Ивана Золо в Ярославле. Об этом госпожа Мизулина написала в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Напомним, что вечером 24 ноября на входе в клуб «Мед» образовалась толпа, на место выезжала полиция и скорая помощь, которая увезла одного человека. Организаторы концерта возложили ответственность за проблемы на мероприятии на зрителей и арендодателей.

«В Ярославле на концерте случилась какая-то жесть: продали почти вдвое больше билетов, чем мест в зале. В итоге образовалась гигантская давка, некоторых детей увезли на скорой. Хотелось бы увидеть реакцию от правоохранительных органов. Не первая подобная ситуация на концертных площадках. За безопасность подростков никто не отвечает, почему? Обратимся в прокуратуру»,— написала Екатерина Мизулина.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», проверки проводят полиция и Следственный комитет. Проверку по сообщениям в средствах массовой информации начала и прокуратура, сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Алла Чижова