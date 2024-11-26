Парламент Грузии утвердил дату проведения выборов президента

Парламент Грузии назначил президентские выборы на 14 декабря. Проект соответствующего постановления на пленарном заседании утвержден единогласно. В этот раз выборы пройдут не путем всенародного голосования — главу государства изберет коллегия выборщиков. Президентский срок действующего главы государства Саломе Зурабишвили истекает 16 декабря.

За предложение спикера парламента Шалвы Папуашвили провести выборы президента 14 декабря проголосовали 80 депутатов, против не было подано ни одного голоса. В таком случае инаугурация состоится 29 декабря 2024 года. В заседаниях участвуют только члены правящей партии «Грузинская мечта», избранные в парламент оппозиционные депутаты их бойкотируют.

В 2017 году Грузия официально отказалась от смешанной системы и стала парламентской республикой. В связи с этим президент страны выполняет главным образом представительские функции, властные полномочия имеет премьер-министр. Согласно принятой в том же году конституции, президента уже будут избирать не всенародно, а путем голосования специальной коллегии выборщиков, состоящей из 300 членов: 150 из них — депутаты парламента, 150 — депутаты местных органов власти.

Подробнее о ситуации в Грузии — в материале «Ъ» «В парламенте Грузии все теперь однообразно».