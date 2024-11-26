В Мензелинске женщину, сбившую трех подростков, приговорили к трем годам колонии

В Мензелинске объявили приговор 36-летней жительнице Набережных Челнов, которая сбила на автомобиле трех подростков. Водителя признали виновной по ч. 5 ст. 264 УК РФ и приговорили к 3 годам колонии-поселения. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

Суд также лишил осужденную права управления транспортными средствами на два года.

ДТП произошло в апреле 2024 года. Водитель автомобиля Toyota Camry сбила трех подростков. Сообщается, что женщина превысила скоростной режим.

Несовершеннолетние шли по обочине между селами Верхний и Подгорный Такермен. Мальчики 2011, 2014 и 2015 года рождения скончались на месте. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ДТП.

Диана Соловьёва