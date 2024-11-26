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В Арском районе реставрируют усадьбу, где жил Габдулла Тукай

В деревне Новый Кырлай Арского района проходят работы по рестрации дома крестьянина Сагди Салихова. В усадьбе в 1892–1895 годах жил поэт Габдулла Тукай. Об этом сообщили в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия (ОКН).

В Арском районе реставрируют усадьбу, где жил Габдулла Тукай

В Арском районе реставрируют усадьбу, где жил Габдулла Тукай

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

В Арском районе реставрируют усадьбу, где жил Габдулла Тукай

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Одноэтажное здание является памятником культурного наследия. Габдулла Тукай провел в доме крестьянина около трех лет своего детства. Работы проводят в преддверии 140-летия со дня рождения татарского поэта.

На объекте отремонтировали кровлю, заменили внутренние системы электроснабжения, отопления, окна, покрасили фасады. В здании также провели работы по внутреннему отделочному слою полов.

Рядом с домом планируют благоустроить территорию и установить наружное освещение. Работы должны завершить в 2025 году. В апреле 2026 года состоятся праздничные мероприятия в честь 140-летия со дня рождения Габдуллы Тукая.

Диана Соловьёва

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