Министр обороны Великобритании: конфликт на Украине вошел в критическую фазу

Военный конфликт на Украине вошел в критическую фазу, на фоне чего членам НАТО нужно укреплять свою оборону, считает глава британского Минобороны Джон Хили. Он заявил об этом по итогам переговоров с коллегами из ФРГ, Италии, Польши и Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Хили

Фото: Annegret Hilse, Reuters Джон Хили

Фото: Annegret Hilse, Reuters

Господин Хили рассказал, что министры обсудили в том числе необходимость нарастить военные расходы и «брать на себя больше ответственности» за безопасность Европы. Он убежден, что в текущей обстановке «глобальные угрозы усиливаются». Страны НАТО уже работают над активизацией совместных промышленных программ ВПК.

«Война на Украине вошла в критическую фазу, и пришло время для того, чтобы Европа начала делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны. Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет»,— сказал министр (цитата по ТАСС).

По данным Bloomberg, Великобритания пару недель назад поставила Украине еще несколько десятков дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Это первая поставка с момента прихода к власти премьер-министра Кира Стармера, пообещавшего продолжать поддержку Киева.

21 ноября Владимир Путин сообщил, что российские военные нанесли удар по украинскому оборонному предприятию «Южмаш» новейшей ракетной системой средней дальности «Орешник». По его словам, Россия считает себя вправе применять оружие против объектов стран, чьи вооружения используют ВСУ против российских объектов.

Об отношениях НАТО и России — в материале «Ъ» «НАТО имени Рютте».