В Японии при испытании ракеты-носителя Epsilon S произошел пожар

В Японии во время испытаний малой твердотопливной ракеты-носителя Epsilon S в Космическом центре Танегасима произошел взрыв с последующим возгоранием, сообщил телеканал NHK. Сейчас возгорание потушено. Причины произошедшего выясняет Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Предполагалось, что испытание двигателя второй ступени ракеты-носителя продлится 120 секунд. Со ссылкой на данные JAXA телеканал пишет, что на 49-й секунде выжигания топлива произошел взрыв. На видео телеканала виден густой белый дым.

В первичном отчете JAXA об инциденте говорится, что при запуске ракеты никто не пострадал. Причиной аварии названо «нарушение горения». Иных подробностей агентство не сообщило.

Epsilon S — трехступенчатая твердотопливная ракета-носитель легкого класса, ранее известная как ASR (Advanced Solid Rocket). JAXA разрабатывается с 2007 года совместно с IHI Corporation для запуска легких научных космических аппаратов.