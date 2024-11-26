В комитете ГД предложили ввести в школах должности наставников для учителей

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия—За правду») предложила ввести в школах должности наставников для молодых преподавателей. Свою инициативу она направила главе Минпросвещения Сергею Кравцову, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Предполагается, что наставник для учителей поможет их адаптации и повышению квалификации. Это должно «снизить кадровый дефицит среди педагогов и повысить их профессиональный уровень». Наставник мог бы содействовать профориентации учащихся и проводить «мониторинг развития способностей и талантов», а также заниматься их вовлечением в программы и проекты, «способствующие их личностному и патриотическому развитию».

Госпожа Лантратова уточнила, что сейчас в России зафиксирован дефицит преподавателей в школах, что влияет на качество и доступность образования, особенно в отдаленных регионах. По ее мнению, функция наставничества играет важную роль в системе образования. Депутат попросила Минпросвещения озвучить свою позицию по данной инициативе.

В сентябре сенаторы, чиновники и работодатели обсудили в Совете федерации развитие профессиональной ориентации в российских школах. Участники дискуссии пришли к выводу, что этот процесс касается не только детей: не менее важно учить педагогов и «мастеров с завода» рекламировать важные для экономики региона профессии. Кроме того, нужно ориентировать школьников «работать не только для себя и своей семьи, но и для Родины».

Подробности — в материале «Ъ» «Школьникам улучшат ориентацию».