В Волчанске возбудили уголовное дело по делу избиения шестиклассницы

Следственный отдел по Краснотурьинску СК России возбудил уголовное дело по ч.1 ст.116 УК РФ (побои) из-за причинения вреда шестикласснице учащимися школы №26 в Волчанске, сообщили в СКР Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе расследования для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Истребуется характеризующий материал в отношении всех участников происшествия, допрашиваются несовершеннолетние и их родители, а также сотрудники школы. Выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему.

Ранее прокуратура Карпинска (Свердловская область) организовала проверку по информации СМИ об избиении ученицы школы в Волчанске. По предварительным данным, инцидент между ней и еще двумя школьницами произошел в туалете из-за сигарет.

Ирина Пичурина