Прокуратура начала проверку информации об избиении школьницы в Волчанске

Прокуратура Карпинска (Свердловская область) организовала проверку по информации СМИ об избиении ученицы школы в Волчанске, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По предварительным данным, 21 ноября между 12-летней ученицей шестого класса и 17-летней девятиклассницей произошел конфликт. В результате две девочки, включая 13-летнюю школьницу, находясь в туалете школы, нанесли руками удары по голове и в живот пострадавшей, из-за чего она получила телесные повреждения, при этом подростки снимали свои действия на видео. В этот же день шестиклассницу госпитализировали в хирургическое отделение детской больницы, где врачи установили диагноз — сотрясение головного мозга.

Как отметили в прокуратуре, нанесшие повреждения девочки состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов полиции. Сотрудники прокуратуры выяснят обстоятельства произошедшего, в том числе тяжесть полученных повреждений, дадут оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних.

По данным «Вечернего Карпинска», инцидент произошел в школе №26. По словам учеников, конфликт произошел из-за сигарет, которыми ученики делятся друг с другом. Агрессия в адрес сверстницы была мотивирована тем, что якобы именно из-за нее о «сигаретных делах» узнали родители.

Напомним, ранее глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад об инциденте в школе Волчанска, в котором учительница школы №26 несколько раз толкнула ученика и трижды ударила его по спине.

Ирина Пичурина