Получение трудовыми мигрантами ВНЖ и гражданства России предложили ограничить

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют представить нижней палате парламента законопроекты, в которых содержится запрет на получение вида на жительство (ВНЖ) или гражданства трудовыми мигрантами, привлеченными через организованный набор. Депутаты высказались за запрет въезда членам семей и родственникам таких работников.

«Представляется целесообразным, чтобы в основные принципы и элементы системы организованного набора были включены следующие предложения… Неквалифицированные инокультурные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение ВНЖ, а также гражданства Российской Федерации»,— отмечается в пояснительной записке к проекту закона, который есть в распоряжении «РИА Новости».

Инициатива также предлагает ограничить период пребывания мигранта в России продолжительностью действия его трудового договора. После завершения контракта работник должен покинуть страну, а работодатель обязан обеспечить его выезд. Без этого также предложено запретить переход к другому работодателю.

Ранее в ноябре президент России Владимир Путин подписал ряд законов об ужесточении миграционной политики. Среди них: о конфискации денег, ценностей и имущества, полученных при организации незаконной миграции, о запрете посредническим организациям принимать экзамены у мигрантов и другие.

Об изменениях в миграционной политике — в материале «Ъ» «Вопросы языкосдания».