Министр обороны Франции Лекорню: 2,3 тыс. военных ВСУ отправились на родину

Франция планирует поставить Украине зенитные ракеты и другое военное оборудование за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню. Он также заявил, что около 2,3 тыс. украинских военных, обученных во Франции, возвращаются на родину для участия в боевых действиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Франции Себастьян Лекорню

Фото: Annegret Hilse, Reuters Министр обороны Франции Себастьян Лекорню

Фото: Annegret Hilse, Reuters

«Французским налогоплательщикам будет приятно узнать, что мы нашли новые варианты для финансирования нашей поддержки Украины»,— заявил Себастьян Лекорню на пресс-конференции после встречи с коллегами из Великобритании, Италии, Польши и ФРГ (цитата по ТАСС). По словам министра, Париж в кооперации с Римом в ближайшее время примет меры для реализации этого плана, который подразумевает, в частности, поставку зенитных ракет Mistral и другого вооружения.

Себастьян Лекорню также подчеркнул готовность Франции продолжать обучение украинских солдат и подчеркнул необходимость нарастить возможности для этого.

Ранее газета Le Monde писала о возобновлении дискуссий между Парижем и Лондоном по поводу возможной отправки военных на Украину. По данным издания, Франция и Великобритания не исключают возможности создания коалиции для поддержки Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что несмотря на дискуссию в европейских странах нет «единства мнений» по этому вопросу.

Основная часть заблокированных в 2022 году суверенных активов Банка России примерно на $220 млрд находится в юрисдикциях стран ЕС. Еврокомиссия в январе 2024 года утверждала, что доходы от реинвестирования этих активов не принадлежат России.

Подробнее о том, как резиденты могут вернуть замороженные активы,— в материале «Ъ FM» «Инвесторы потеряли интерес к обмену».