Арестованные перепугали потерпевшего

Туймазинский межрайонный суд на два месяца арестовал местных жителей Ильмира Авзалова и Рустама Тухватова. Им инкриминируют вымогательство 2,5 млн руб. у представителя мусульманского духовенства и его супруги. Арестованные, которые были ранее судимы, угрожали потерпевшим расправой. Испугавшись за жизнь, глава семейства обратился в ФСБ. Подозреваемых задержали с поличным при передаче денег. С мерой пресечения арестованные не согласились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Туймазинский межрайонный суд на два месяца арестовал двух членов предполагаемой преступной группировки — Ильмира Авзалова и Рустама Тухватова. Им инкриминируют вымогательство, совершенное в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). По решению суда, подозреваемые будут содержаться в СИЗО во время следствия. Им грозит от 7 до 15 лет колонии со штрафом до 1 млн руб.

Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Башкирии, задержанные относились к группировке, «члены которой совершали преступления, представляющие высокую общественную опасность». По версии следствия, Ильмир Авзалов и Рустам Тухватов, угрожая физической расправой, вымогали у представителя мусульманского духовенства и членов его семьи 2,5 млн руб., взамен обещая оставить их в покое.

Как стало известно «Ъ-Уфа», потерпевший учился в медресе и на дому проводил религиозные обряды.

Для устрашения задержанные наведывались на работу к его супруге, которая работает в сфере здравоохранения. Опасаясь за жизнь своей семьи, потерпевший обратился в ФСБ. При передаче денег предполагаемых вымогателей задержали. По данным ведомства, они «специализировались на вымогательствах с применением насильственных действий, угроз причинения вреда имуществу и здоровью».

Уголовное дело передано для расследования в республиканское МВД. «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на вскрытие всех обстоятельств противоправной деятельности и выявление иных преступлений, совершенных членами группы, устанавливается круг лиц, входивших в ее состав»,— добавили в пресс-службе УФСБ.

В пресс-службе Туймазинского межрайонного суда «Ъ-Уфа» сообщили, что задержанные просили отправить их под домашний арест. Не согласившись с решением суда, Ильмир Авзалов подал жалобу на избранную ему меру пресечения. Дата заседания в Верховном суде республики еще не назначена. Рустам Тухватов жалобу пока не подавал.

Не исключено, что Ильмир Авзалов — бывший боксер. В 2008 году ИА «Башинформ» сообщало результаты прошедшего в Уфе республиканского турнира по боксу на «Призы зимних школьных каникул» среди юношей 1990–1991 годов рождения. Тогда победителем предварительных боев стал Ильмир Афзалов из Туймазов. Также его полный тезка, как указано на сайте Башкирского государственного педагогического университета, в 2018 году был зачислен на факультет физической культуры на базе среднего профессионального образования, где обучался, по некоторым данным, четыре года на заочной форме.

Полный тезка Рустама Тухватова, по данным из открытых источников, был предпринимателем в Туймазинском районе. По данным «СПАРК-Интерфакс», он являлся учредителем ООО «Стройсоюз» и ООО «Фарт» (оба ликвидированы). Компании специализировались на розничной торговле стройматериалами и мясной продукцией.

Оба задержанных, по информации пресс-службы УФСБ по республике, имеют судимости. На сайте Туймазинского межрайонного суда указано, что в 2015 году Рустаму Тухватову (полный тезка арестованного) вынесли обвинительный приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). В пресс-службе суда «Ъ-Уфа» уточнили, что тогда он был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор второму подозреваемому «Ъ-Уфа» найти не удалось: в картотеке Туймазинского межрайонного суда и Верховного суда Башкирии нет соответствующей информации.

Адвокаты задержанных на звонки «Ъ-Уфа» не ответили.

Венера Хисамова