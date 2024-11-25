Этой зимой в Казани для местных жителей организуют более 100 катков и 14 лыжных трасс. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зимой в Казани организуют более 100 катков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Зимой в Казани организуют более 100 катков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В зимний сезон в Казани будут работать 85 хоккейных коробок и 23 катка с пунктами проката. 8 из 14 лыжные трассы будут освещенными.

В конце этой недели откроют первые катки на стадионах «Трудовые резервы» и «Ракета». Сейчас также идет подготовка льда на стадионе «Тасма». В декабре начнут работать катки на стадионе «Ак Барс Арена», в парке «Черное озеро», в парке Победы и на Кремлевской набережной.

Диана Соловьёва