Как программа мегагрантов помогает российским регионам

Программа мегагрантов направлена на развитие международного научно-технологического сотрудничества. Она стартовала 9 апреля 2010 года с принятием правительством постановления №2020. Цель программы — создание в российских вузах и научных организациях исследовательских лабораторий мирового уровня под руководством ведущих ученых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По программе мегагрантов реализуется множество задач: привлекаются в российскую науку ведущие мировые ученые, выполняются прорывные научные исследования в различных областях наук, идет подготовка высококвалифицированных научных кадров, стимулируется приток молодежи в сферу науки, образования и высоких технологий. А также создаются и поддерживаются устойчивые связи с ведущими мировыми научно-образовательными центрами и научными школами.

Программа предусматривает финансовую поддержку научных проектов. Проекты рассматриваются на заседании совета по грантам и проходят конкурсный отбор. В рамках десятого конкурса, который состоялся в 2024 году, предоставление грантов велось по двум направлениям: финансирование научных проектов под руководством ведущих ученых и поддержка молодых перспективных ученых. На получение гранта по первому направлению было подано 102 заявки из 36 стран, для реализации было отобрано 8 проектов. По второму направлению поступило 17 заявок из 13 стран, победителями признаны 2 проекта.

Среди зарубежных ученых заявителями стали исследователи из Европейского союза, Китая, Индии, США, Великобритании, Сингапура, Южной Кореи, Йемена, Лаоса, Нигерии, ЮАР.

Победители

Александр Голубов из Нидерландов победил с проектом «Перспективные функциональные материалы для цифровой и квантовой электроники» (МФТИ). Основным результатом проекта будет создание пилотных технологий для производства масштабируемых систем управления квантовыми процессорами непосредственно на чипе. Также будут решены задачи подготовки кадров для микроэлектронной отрасли Российской Федерации. Проект реализуется в городе Долгопрудном.

Кенни Хосе Мария из Италии разработала «Новые подходы к решению проблемы микропластика как потенциальной угрозы человеку и окружающей среде» (НовГУ имени Ярослава Мудрого). Будет создан первый в России междисциплинарный исследовательский центр, занимающийся проблемами микропластика. Разработанные экспериментальные методики для выделения частиц микропластика будут использоваться, например, в виде научно обоснованных рекомендаций и регламентов, разрабатываемых для нужд Росприроднадзора. Проект реализуется в городе Великом Новгороде.

Хеденмальм Пер Ян Хокан из Швеции победил с проектом «Анализ, вероятность, квантовая теория, интегрируемые системы, машинное обучение и их приложения» (СПбГУ). Будет разработан и внедрен алгоритм цветокоррекции для эндоскопических систем, используемых для лечения и диагностики заболеваний, создана новая и актуальная теоретическая база для реализации цветовой обработки медицинских данных. Проект реализуется в городе Санкт-Петербурге.

Сергей Сажин из Великобритании придумал «Многофазные прецизионные технологии» (Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН). Планируется решение актуальных проблем многофазной гидрогазодинамики и теплофизики многофазных систем, соответствующих мировому уровню и предполагающих проведение масштабных фундаментальных исследований, направленных на создание новых технологий. Проект реализуется в городе Новосибирске.

Владимир Иванченко из Швейцарии победил с проектом «Моделирование экспериментов и анализ больших данных в физике элементарных частиц» (Томский государственный университет). Проект реализуется в городе Томске.

Андрей Абрамов из Великобритании представил проект «Механизм нейродегенерации: древняя молекула как необходимый элемент физиологии и патологии клеток мозга». Будет изучен патогенез и механизм гибели нейронов в основных нейродегенеративных заболеваниях, идентификация вовлеченности полифосфата в механизмы патологии при нейродегенеративных заболеваниях, а также исследован потенциал его применения в биоинженерии. Проект реализуется в городе Орле.

Олег Гусев из Японии придумал проект «Разработка эффективных инструментов для развития животноводства с использованием генетических технологий и анализа больших данных» (Уфимский ФИЦ РАН). Проект реализуется в городе Уфе.

В номинации «Молодые ученые» победили Анна Патерова из Сингапура с проектом «ИК-метрология на основе квантовой интерферометрии» для города Челябинска и Александр Барулин из Южной Кореи с проектом «Создание миниатюрных металинз на чипе для портативных устройств, детектирующих одиночные наночастицы и биомолекулы» для города Долгопрудного.

Подготовлено при поддержке Минобрнауки