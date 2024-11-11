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Тепло в неотапливаемый жилой дом в Канаше пустят 30 ноября

Ожидается, что в неотапливаемый жилой дом в Канаше проведут тепло 30 ноября. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Михаил Коледа, передает пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева.

В республике без тепла остается только один многоквартирный жилой дом в Канаше на ул. Красноармейская, д. 72. В отношении ответственных лиц проводятся проверки.

«По Канашу все необходимые проверки назначены — проводится служебная проверка, прокуратура рассмотрит вопрос возбуждения уголовного дела, чтобы дать оценку и в этой плоскости»,— заявил Олег Николаев на еженедельной планерке в Доме Правительства.

В Канаше теплоснабжающая организация «УК ЖКХ» заключила договор с заводом «Теплофинсервис» на изготовление газового котла. Его планируют доставить 18 ноября. Также приобрели газораспределительный шкаф и определили подрядчика для установки котла.

Михаил Коледа сообщил, что к отопительному сезону оформили паспорта готовности на 4822 многоквартирных дома. Готовность объектов ЖКХ составляет около 97,3%. В Чебоксарах до конца 2024 года завершат замену ветхих тепловых сетей.

Ранее глава Чувашии узнал об отсутствии тепла в одном из жилых домов в Канаше. По поручению Олега Николаева на место выехали члены регионального правительства. Прокуратура Чувашии направила материалы проверки в следственные органы. Для подачи тепла в дом под контролем сотрудников МЧС закупили электрооборудование.

Диана Соловьёва

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