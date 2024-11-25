В Югре арбитражный суд обязал МУП вернуть Mercedes дилеру

В Ханты-Мансийском автономном округе арбитражный суд обязал МУП «Школьное питание» в Нефтеюганске вернуть автомобиль Mercedes Benz ООО «Восток

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Моторс Юг», следует из картотеки арбитражного суда. Руководитель предприятия Ян Коваль был отстранен от должности по требованию прокуратуры из-за использования автомобиля компании в личных целях.

«Восток Моторс Юг», в свою очередь, вернет «Школьному питанию» 1,9 млн руб., за которые приобретен автомобиль. Оба предприятия уплатят пошлину в размере 3 тыс. руб.

Напомним, МУП «Школьное питание» в Нефтеюганске возглавлял Ян Коваль, который был уволен по требованию прокуратуры в связи с утратой доверия. В ходе прокурорской проверки было установлено, что господин Коваль использовал дорогостоящий автомобиль в личных целях, при этом он многократно нарушал на нем правила дорожного движения.

Ранее депутата Яна Коваля лишили мандата в связи с утратой доверия. В своих декларациях он не указал доходы от продажи автомобиля, а также наличие другого транспортного средства в собственности, а также скрыл другую значимую информацию о своем финансовом состоянии.

Анна Капустина