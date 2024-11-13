В Нефтеюганске отставленного через суд депутата уволили из МУПа из-за коррупции

В Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ) по требованию прокуратуры уволили главу МУП «Школьное питание» экс-депутата городской думы Яна Коваля. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе прокуратуры ХМАО — Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В МУП (муниципальное унитарное предприятие) «Школьное питание» Нефтеюганска прошла прокурорская проверка соблюдения законодательства. Было установлено, что руководитель использовал дорогостоящий автомобиль, который был приобретен организацией, в собственных целях. На нем он ездил во время отпуска, в выходные дни и нерабочее время. При этом он многократно нарушил правила дорожного движения на автомобиле предприятия, а штрафы были оплачены из бюджета МУПа. Чтобы избежать ответственности, господин Коваль оформил на себя договор сдачи транспортного средства предприятия в аренду.

По результатам проверки прокурор внес главе города Нефтеюганска представление с требованием уволить руководителя предприятия Яна Коваля в связи с утратой доверия. Администрация расторгла договор, указав в качестве причины окончание его срока. Прокуратура обратилась в суд с требованием изменить формулировку, суд требования удовлетворил, решение вступило в силу и было подтверждено апелляцией. Исполнение решения проконтролирует прокуратура.

Напомним, в октябре прокуратура в суде добилась прекращения мандата Яна Коваля в Нефтеюганской городской думе в связи с утратой доверия. В период 2020-2021 годов депутат предоставил неполные и недостоверные данные о своем автомобиле и доходе от продажи другой машины. Кроме того, господин Коваль не полностью отразил доходы своей супруги, данные о банковских счетах и другие финансовые данные.

Ян Коваль — экс-депутат думы Нефтеюганска VII созыва от партии «Единая России», был избран в 2021 году от 25-го избирательного округа. В думе входил в постоянную комиссию по городскому хозяйству. Он работал помощником руководителя АО «ЮТТС», как сообщается на сайте «Единой России», в 2019 году решил заняться собственным делом и открыл семейное кафе в Нефтеюганске.

Анна Капустина