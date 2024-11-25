Резервный рейс «Азимута» вылетел из Антальи в Сочи

Резервный борт авиакомпании «Азимут» забрал пассажиров из Антальи и направляется в Сочи. Соответствующая информация размещена на онлайн-табло воздушной гавани Сочи, а также подтверждается данными сайта Flightradar.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Борт доставит пассажиров сгоревшего самолета в Сочи. Он вылетел согласно обновленному расписанию — в 10:25 (московское время), с задержкой почти на 12 часов. Самолет должен сесть в Сочи в 12:15, следует из данных табло.

Часть пассажиров уже покинула Анталью ранее. Генеральное консульство России направило своих специалистов на место происшествия для оказания помощи пострадавшим гражданам. Некоторых россиян уже вернули на родину.

«Ъ-Сочи» писал, что по факту возгорания самолета, выполнявшего рейс из Сочи в Анталью, возбудили уголовное дело. Инцидент произошел вечером накануне, 24 ноября, в турецком аэропорту, когда самолет авиакомпании «Азимут» заходил на посадку. Никто не пострадал, пассажиров успешно эвакуировали из самолета. Ущерб может превысить 1 млн руб. Пассажиры подали коллективный иск к авиаперевозчику.

Вячеслав Рыжков