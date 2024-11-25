Часть пассажиров самолета Сочи — Анталья покинула Турцию после возгорания борта

Часть российских граждан, находившихся на борту загоревшегося самолета Сочи — Анталья, вернулись в Россию. Генеральное консульство России в Анталье продолжает сотрудничество с турецкими властями для оказания необходимой помощи остальным пассажирам, сообщает пресс-служба консульства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

После инцидента с возгоранием самолета в аэропорту Антальи Генеральное консульство России направило своих специалистов на место происшествия для оказания помощи пострадавшим гражданам. Взаимодействуя с турецкой стороной, Росавиацией и авиакомпанией, удалось урегулировать вопросы оказания пассажирам необходимого содействия.

Часть россиян уже покинула аэропорт и вернулась в Россию. Десять граждан, оставшихся без заграничных паспортов в результате пожара, также получили разрешение на въезд в Турцию. Генконсульство России содействует их дальнейшему документированию.

Оставшиеся пассажиры, которые приняли решение дожидаться выдачи багажа, получили питание. Пассажиров, которые планировали вернуться в Россию обратным рейсом, разместили в гостинице до прибытия резервного борта.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура проведет проверку после возгорания самолета в турецком аэропорту. Позднее специалисты примут решение о необходимости применения дальнейших мер реагирования.

Мария Удовик