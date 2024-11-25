Белгородские власти запретят оставлять машины в обстреливаемых районах

На совещании в областном правительстве губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил запретить въезд и парковку автомобилей в районах близ приграничного города Шебекино, которые подвергаются регулярным обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. По его словам, на восстановление пострадавших из-за атак машин тратятся катастрофические деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте» Фото: Страница Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте»

С начала специальной военной операции на территории Украины в Шебекинском городском округе от обстрелов повреждения получило более 2,5 тыс. автомобилей. Власти оплатили восстановление более чем 2 тыс. машин. По словам Вячеслава Гладкова, на это потрачено около 3 млрд руб. На текущей неделе чиновники не смогут оплатить все счета на восстановление машин, потому что только по Шебекинскому округу их выставлено на 250 млн руб.

Губернатор считает, что жители умышленно оставляют транспорт на опасных территориях, потому что власти возмещают повреждения. «Люди уезжают в другие регионы, а транспорт оставляют у себя во дворах. Потом приезжают и говорят, чтоб мы его восстановили. Правильно это? Мне кажется, нет»,— сказал господин Гладков. Он поручил главе Шебекинского округа Владимиру Жданову предложить варианты решения проблемы. По его мнению, с людьми надо обсудить варианты оставления автомобилей за пределами опасных районов или на крытых парковках.

До начала специальной военной операции в Шебекино проживало около 40 тыс. человек. Сейчас город и соседние населенные пункты каждый день подвергаются атакам: только за последние сутки по территории округа выпустили четыре снаряда и четыре беспилотника. Повреждения получило одно из помещений местного сельхозпредприятия.

Сергей Толмачев, Воронеж