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«Создать фермера новой формации»

Экспертное мнение

В ближайшие десять лет объем потребления зелени вырастет на 30%, прогнозируют аналитики. Но пока на рынке преобладают импортные культуры, хотя потенциал отечественного производства велик. Как сделать, чтобы на полках появилась наша зелень, почему необходимо повышать престиж рабочих профессий в АПК, корреспонденту Business Guide рассказал Ренат Ренатов, генеральный директор ООО «РМР-Контрол» и соучредитель одного из крупнейших поставщиков зелени на Северо-Западе «Планета зелени».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

BUSINESS GUIDE: Как бы вы оценили спрос на зелень?

РЕНАТ РЕНАТОВ: Спрос на зелень стал активно расти в пандемию. Люди начали больше уделять внимания здоровому питанию: включать в свой рацион овощи, ягоды, фрукты, зеленые культуры, чтобы поддерживать иммунитет. Некоторые предприниматели пользовались ситуацией: рекламировали имбирь в качестве лечения от коронавируса и продавали его за бешеные деньги. Для нашей компании такой подход недопустим. Тогда мы были, пожалуй, единственными производителями в России, кто не менял цены ни на рубль, ни на копейку. Мы выступаем за порядочность и честные отношения как с контрагентами, так и с потребителем. Зелень — это здоровье, она должна быть доступна всем и стоить не дороже хлеба.

BG: Какие зеленые культуры пользуются популярностью?

Р. Р.: Сегодня самыми популярными остаются классические позиции: укроп, петрушка, лук, кинза. Растет спрос на щавель, шпинат, руколу, салат «Айсберг». Начинают больше покупать и экзотические культуры: розмарин, базилик, мелиссу, мяту, тархун. Думаю, это связано с влиянием глобализации: люди расширяют свои кулинарные границы. Обратите внимание, что в ресторанах в блюда стали добавлять больше зелени и специй. Разумеется, эта тенденция переходит и на «домашний стол».

BG: Как вы оцениваете структуру рынка? Много ли на полках зелени отечественного производства?

Р. Р.: Сегодня доля внутреннего производства составляет всего 30%, а импорта — 70%. Продукцию везут из Узбекистана, Ирана, Азербайджана, Армении, Израиля. Безусловно, должно быть наоборот, необходимо увеличивать процент отечественного производства. Ведь развитие данного сегмента играет важную роль в АПК. В частности, оно стимулирует развитие и модернизацию отечественных тепличных комплексов, создает новые рабочие места, позволяет вести более сдержанную ценовую политику на продукты народного потребления и дает возможность стране быть более независимой в данном сегменте.

BG: А какова доля вашего присутствия на рынке?

Р. Р.: Наш холдинг занимает 50% на рынке российских производителей зеленых культур. По сути, рынок разделен между несколькими крупными игроками, остальные — трейдеры. Но даже с учетом их объемов наша доля составляет 30% рынка. Ежегодно мы прирастаем в объемах производства как минимум на треть. Были удачные годы, например, 2021-й, когда рост составил 100%.

BG: С учетом роста производства планируете ли увеличивать мощности и расширять ассортимент?

Р. Р.: В настоящее время общая площадь посадок зеленых культур и ягод составляет более 2500 га. Теплицы находятся в Московской области, Белоруссии и Грузии, небольшая часть — в Краснодарском крае, в Тульской и Ленинградской областях. Также у нас есть ягодные плантации в Грузии. В следующем году мы планируем приобрести земельный участок в Ленобласти для выращивания микрозелени.

Кроме того, будем расширять точки реализации по России. Основной регион наших поставок — Северо-Запад. Мы отгружаем продукцию крупным ритейлерам: Х5, «Ашану», «Магниту» и другим. Рассматриваем выход на маркетплейсы и такие сервисы по доставке питания, как «Самокат». В перспективе выход на другие рынки. С целью расширения поставок в южные регионы сейчас строится производственно-складской комплекс в Адыгее, недалеко от трассы М4, что позволит сформировать удобный распределительный хаб.

BG: Будете ли выходить в новые сегменты овощеводства?

Р. Р.: Да, есть глобальная задача — сделать доступными по цене овощи. Сегодня себестоимость картофеля составляет 8 рублей за кг, а на полке он — 60–80 рублей за кг. Так не должно быть. Именно по этой причине я решил в качестве эксперимента попробовать вырастить эту культуру. В следующем году в Кирове мы планируем в тестовом режиме посадить 50 га картофеля. Если все пройдет успешно, то «развернемся» на 200 га.

BG: Какие есть сдерживающие факторы развития сегмента зелени?

Р. Р.: До сих пор зелень — не самая популярная культура у крупных агрохолдингов, хотя рентабельность высокая. Например, если зелень выращивается в теплице, то можно собирать урожай до десяти раз в год. Как правило, выращиванием занимаются фермеры или агрохолдинги в небольших тепличных комплексах.

Масштабное производство подразумевает высадку в открытом грунте. Но в таком случае риски при сборе урожая оказываются высокими из-за погодных условий. Этот год стал тому примером: жара, сменяющаяся продолжительными дождями, погубила культуры в Московской области. Мы успешно преодолели эти трудности за счет масштабирования: наши посадки — в разных регионах, это позволило скомпенсировать убытки.

Из этого следует, что ставку надо делать не на частное фермерство, а на развитие агрокомплексов и создание вертикали. Потому что в таком сегменте только большие игроки смогут эффективно развиваться. При этом поддержка создания агрокомплексов должна носить стратегически важный для страны характер и стать государственной программой. Например, как это происходит в Турции и Белоруссии.

Кроме того, сдерживающим фактором является бюрократия. Сегодня нужно год-полтора заложить на то, чтобы на арендуемый участок получить необходимые сертификаты и разрешения от Россельхознадзора и других инстанций. На рынке даже сформировалось предложение, когда можно взять в аренду участок по низкой цене или с уже оформленным пакетом документов по более высокой стоимости. В этой части необходимо регулирование.

Но самое главное — люди. На полях просто некому работать. Сегодня мы привлекаем мигрантов из Индии и Пакистана.

BG: Почему нам не хватает местных трудовых ресурсов?

Р. Р.: Сегодня, увы, нет уважения к сельскому труду, и русский человек, живущий в деревне, с неохотой идет работать в поле. И дело не в деньгах, а в менталитете, в установке, что такая работа непрестижна. На самом деле работы на земле — это красивый и созидательный процесс. Я считаю, что очень важно сегодня мотивировать местное население, рассказывать об отрасли, чтобы люди не боялись идти в сельхозпроизводство. Еще 50 лет назад такая культура была, а сейчас ее нужно возрождать: радоваться урожаю, «любить» каждый росток. Деньги здесь должны быть результатом постоянного труда, а не целью, как ни парадоксально это звучит для бизнеса.

Я бы хотел быть примером для других. У меня есть знания и навыки — от вождения трактора до реализации продукции с извлечением выгоды.

Моя глобальная идея — повлиять на имидж АПК, повысить престиж этой работы. Ведь, если вдуматься, национальная продовольственная безопасность, качественные продукты питания, развитие сельских территорий — все это зависит от фермера. Я хочу донести в массы мысль, что работой на земле стоит гордиться. И тем самым создавать фундамент для становления фермера новой формации.

Алла Михеенко

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