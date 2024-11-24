Вернувшихся с Украины жителей Курской области разместили в ПВР

Губернатор Курской области Алексей Смирнов вместе с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой посетил курян, вернувшихся с территории Украины. 22 ноября госпожа Москалькова сообщила, что в Россию вернулись 46 жителей Курской области, которые оказались на Украине после вторжения ВСУ в начале августа в приграничный район региона. Как рассказал гуюернатор, курян разместили в ПВР.

«Это наши братья и сестры, друзья и соседи, которые пережили тяжелые испытания, но сохранили в себе стойкость духа, несмотря ни на что. Сейчас они накормлены, находятся в тепле, комфорте и безопасности. В жилых помещениях имеется все необходимое для них, самым маленьким подготовили игрушки и коляски»,— написал господин Смирнов в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что работа по возвращению вывезенных на территорию Украины россиян все еще продолжается. Также предпринимается все необходимое для безопасности уже вернувшихся граждан.

19 ноября Татьяна Москалькова на совещании в Минюсте сообщила, что в Сумах (на северо-востоке Украины) находятся 40 гражданских лиц, перемещенных из России в результате атаки на Курскую область. В середине октября омбудсмен сообщила, что в ее аппарат поступили обращения о поиске более 1 тыс. жителей Курской области.

Боевые действия на территории Курской области начались 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС и КТО. В некоторых населенных пунктах объявлена обязательная эвакуация.

О ситуации в Курской области — в публикации «Ъ» «Курские беженцы недостаточно сертифицированы».