Макс Ферстаппен стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1»

Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен занял пятое место на 22-м этапе «Формулы-1» в Лас-Вегасе. Доведя количество своих очков до 403, он досрочно стал победителем общего зачета чемпионата текущего сезона. Это уже четвертый раз подряд, когда Ферстаппен становится чемпионом «Формулы-1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Второе место в зачете занимает британец Ландо Норрис (McLaren), набравший 340 очков. В Лас-Вегасе он пришел к финишу шестым. Первое место в гонке занял британец Джордж Расселл (Mercedes), а второе — напарник Рассела по команде Льюис Хэмилтон. Третьим пришел Карлос Сайнс (Испания, Ferrari).

Макс Ферстаппен стал шестым гонщиком «Формулы-1», выигравшим чемпионат минимум четыре раза. Рекорд принадлежит немцу Михаэлю Шумахеру и британцу Льюису Хэмилтону (у каждого по семь чемпионских титулов).

В «Формуле-1» назревает конфликт между гонщиками и Международной автомобильной федерацией (FIA), под эгидой которой проводится чемпионат мира.

Подробнее об причинах конфликта — в материале «Ъ».