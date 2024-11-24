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23 ноября в Казани произошло 139 ДТП, сбили одного пешехода

23 ноября в Казани поступило 139 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В одном из ДТП пострадал человек. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

Вчера один из водителей сбил пешехода. В результате ДТП он получил травмы.

Сотрудники ГИБДД задержали 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще у 6 задержанных владельцев автомобилей не было прав. В отделы полиции доставили 5 человек по подозрению в совершении преступлений.

Диана Соловьёва

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