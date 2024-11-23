В Каменске-Уральском откроют ледовый городок «Слава русским воинам-победителям»
На площади Ленинского Комсомола в Каменске-Уральском (Свердловская область) установят ледовый городок, который посвятят «русским воинам-победителям». Всего на установку 17 фигур городские власти выделят 7,9 млн руб. Соответствующая информация появилась на портале Госзакупок.
Как следует из документов в карточке закупок, в ледовый городок будут входить фотозоны «Бородинская битва», «Труженики тыла», «Бойцы СВО», «Токарный станок». Также будут установлены несколько горок для детей, в том числе в форме грузовика «полуторка», и для взрослых, на одной из которых разместят самолеты-истребители. Вход в ледовый городок оформят в виде «Триумфальной арки».
Предполагается, что ледовый городок будет стоять на площади до 30 января 2025 года. Заявки от подрядчика на его установку принимаются до 28 ноября.
Ранее Исторический сквер в Екатеринбурге перекрыли для строительства ледового городка. В этом году его перенесли с площади 1905 года, чтобы организовать там каток. Ледовый городок планируют открыть 27 декабря. Его темой в этом году выбрана «Новогодняя сказка Снеговиков», так как существует международный день снеговиков, который отмечается 18 января. Стоимость городка составит около 24,5 млн руб.