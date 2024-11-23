В Каменске-Уральском откроют ледовый городок «Слава русским воинам-победителям»

На площади Ленинского Комсомола в Каменске-Уральском (Свердловская область) установят ледовый городок, который посвятят «русским воинам-победителям». Всего на установку 17 фигур городские власти выделят 7,9 млн руб. Соответствующая информация появилась на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На площади Ленинского Комсомола в Каменске-Уральском (Свердловская область) установят ледовый городок, который посвятят «русским воинам-победителям» Фото: Проектная документация На площади Ленинского Комсомола в Каменске-Уральском (Свердловская область) установят ледовый городок, который посвятят «русским воинам-победителям» Фото: Проектная документация На площади Ленинского Комсомола в Каменске-Уральском (Свердловская область) установят ледовый городок, который посвятят «русским воинам-победителям» Фото: Проектная документация На площади Ленинского Комсомола в Каменске-Уральском (Свердловская область) установят ледовый городок, который посвятят «русским воинам-победителям» Фото: Проектная документация На площади Ленинского Комсомола в Каменске-Уральском (Свердловская область) установят ледовый городок, который посвятят «русским воинам-победителям» Фото: Проектная документация На площади Ленинского Комсомола в Каменске-Уральском (Свердловская область) установят ледовый городок, который посвятят «русским воинам-победителям» Фото: Проектная документация Следующая фотография 1 / 6 На площади Ленинского Комсомола в Каменске-Уральском (Свердловская область) установят ледовый городок, который посвятят «русским воинам-победителям» Фото: Проектная документация На площади Ленинского Комсомола в Каменске-Уральском (Свердловская область) установят ледовый городок, который посвятят «русским воинам-победителям» Фото: Проектная документация На площади Ленинского Комсомола в Каменске-Уральском (Свердловская область) установят ледовый городок, который посвятят «русским воинам-победителям» Фото: Проектная документация На площади Ленинского Комсомола в Каменске-Уральском (Свердловская область) установят ледовый городок, который посвятят «русским воинам-победителям» Фото: Проектная документация На площади Ленинского Комсомола в Каменске-Уральском (Свердловская область) установят ледовый городок, который посвятят «русским воинам-победителям» Фото: Проектная документация На площади Ленинского Комсомола в Каменске-Уральском (Свердловская область) установят ледовый городок, который посвятят «русским воинам-победителям» Фото: Проектная документация

Как следует из документов в карточке закупок, в ледовый городок будут входить фотозоны «Бородинская битва», «Труженики тыла», «Бойцы СВО», «Токарный станок». Также будут установлены несколько горок для детей, в том числе в форме грузовика «полуторка», и для взрослых, на одной из которых разместят самолеты-истребители. Вход в ледовый городок оформят в виде «Триумфальной арки».

Предполагается, что ледовый городок будет стоять на площади до 30 января 2025 года. Заявки от подрядчика на его установку принимаются до 28 ноября.

Ранее Исторический сквер в Екатеринбурге перекрыли для строительства ледового городка. В этом году его перенесли с площади 1905 года, чтобы организовать там каток. Ледовый городок планируют открыть 27 декабря. Его темой в этом году выбрана «Новогодняя сказка Снеговиков», так как существует международный день снеговиков, который отмечается 18 января. Стоимость городка составит около 24,5 млн руб.

Анастасия Таначева