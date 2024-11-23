Тарифы на услуги ЖКХ в Челябинской области в 2025 году вырастут на 18%

Индексация стоимости коммунальных услуг в Челябинской области произойдет во второй половине 2025 года. Тариф вырастет на 18%. Южный Урал входит в топ-5 регионов России по самому большому росту показателя. На первом месте Пермский край (21,1%), далее - Кемеровская область (19,8%), Северная Осетия (19%). В Мордовии тариф также увеличится на 18%.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовой информации.

Предельно допустимое отклонение тарифа на услуги ЖКХ по отдельным муниципалитетам Челябинской области составит 4,8%.

Ранее сообщалось, что в среднем по стране тариф на услуги ЖКХ вырастет на 11,9%.

В коммунальные услуги включены холодная и горячая вода, электричество, подача тепла, водоотведение, газоснабжение, твердое топливо, вывоз мусора.