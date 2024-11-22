Спикер думы Екатеринбурга выиграла спецприз в премии «Сапожник в сапогах»

Председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий выиграла спецприз «За новый женский образ в политике» в премии «Сапожник в сапогах» — политтехнолог в политике. Об этом сообщили в комитете по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Анна Гурарий Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Спецприз вручила заместитель руководителя фракции партии «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева Фото: Комитет по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Следующая фотография 1 / 2 Анна Гурарий Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Спецприз вручила заместитель руководителя фракции партии «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева Фото: Комитет по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью

«Анна Гурарий — новое лицо и новый стиль. Молодая девушка, которая стремительно ворвалась в политический ландшафт Свердловской области, выиграла у сильного оппонента и смогла стать руководителем городской Думы. Это феномен, который заслуживает оценки в виде спецприза»,— сказала президент РАСО Евгения Минченко.

Анна Гурарий была номирована на звание «политтехнолог в политике» федерального уровня 18 ноября. Но политическую премию «Гамбургский счет» выиграл депутат заксобрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич.

Анна Гурарий («Единая Россия») победила на выборах депутатов думы Екатеринбурга по одномандатному избирательному округу №9 в 2023 году. Спустя месяц депутаты избрали госпожу Гурарий председателем думы. Ранее, с 2020 года, Анна Гурарий работала директором департамента политологии и социологии Уральского гуманитарного института УрФУ. После назначения она стала самым молодым директором в истории вуза (29 лет).

Комитет по политическим технологиям РАСО является сообществом специалистов по стратегическому консультированию для обобщения лучших практик отрасли, выработки новых цеховых стандартов. В 2023 году победителем премии «Мэр года» в России по версии комитета стал глава Сысерти Дмитрий Нисковских.

Виталий Красиков