В Генпрокуратуру передали жалобу на депутата Ильтякова из-за его призыва рожать

Районная прокуратура Екатеринбурга перенаправила в Генпрокуратуру жалобу общественницы Екатерины Герлах на депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова, сообщил портал 66.ru. Ранее она пожаловалась на его призыв рожать, «пока рожалка работает».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ильтяков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Ильтяков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Прокуратура региона не полномочна рассматривать обращения в отношении спецсубъекта такого уровня, как депутат Госдумы. Они перенаправили мое обращение в Генпрокуратуру»,— рассказала госпожа Герлах.

Напомним, 17 ноября Александр Ильтяков, комментируя разработку законопроекта о запрете к склонению к абортам, выразил мнение, что женщины должны рожать, «пока рожалка работает». «Пока рожалка работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям прививать духовные скрепы»,— сказал он.

После Екатерина Герлах подала жалобу на депутата в прокуратуру Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Она сочла высказывания господина Ильтякова «крайне агрессивными и оскорбительными» для женщин. Она попросила привлечь депутата к ответственности за разжигание ненависти, вражды и экстремизм.

Виталий Красиков