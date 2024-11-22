В Генпрокуратуру передали жалобу на депутата Ильтякова из-за его призыва рожать
Районная прокуратура Екатеринбурга перенаправила в Генпрокуратуру жалобу общественницы Екатерины Герлах на депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова, сообщил портал 66.ru. Ранее она пожаловалась на его призыв рожать, «пока рожалка работает».
Александр Ильтяков
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Прокуратура региона не полномочна рассматривать обращения в отношении спецсубъекта такого уровня, как депутат Госдумы. Они перенаправили мое обращение в Генпрокуратуру»,— рассказала госпожа Герлах.
Напомним, 17 ноября Александр Ильтяков, комментируя разработку законопроекта о запрете к склонению к абортам, выразил мнение, что женщины должны рожать, «пока рожалка работает». «Пока рожалка работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям прививать духовные скрепы»,— сказал он.
После Екатерина Герлах подала жалобу на депутата в прокуратуру Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Она сочла высказывания господина Ильтякова «крайне агрессивными и оскорбительными» для женщин. Она попросила привлечь депутата к ответственности за разжигание ненависти, вражды и экстремизм.