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В Екатеринбурге подали жалобу на депутата Ильтякова из-за призыва рожать

Жалобу общественницы Екатерины Герлах на депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильяткова зарегистрировали в прокуратуре Орджоникидзевского района Екатеринбурга, сообщает 66.ru. Ранее он призвал женщин рожать, «пока рожалка работает».

Александр Ильятков

Александр Ильятков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Александр Ильятков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госпожа Герлах считает высказывания Ильтякова «крайне агрессивными и оскорбительными» для женщин. Она попросила привлечь депутата к ответственности за разжигание ненависти, вражды и экстремизм. Екатерина Герлах не оспаривает позицию депутата по повышению рождаемости, но считает, что публичные оскорбления женщин не повысят рождаемость, а могут усилить социальную напряженность. Она предложила депутатам помогать многодетным семьям и женщинам в тяжелой жизненной ситуации.

Напомним, депутат Госдумы из партии «Единая Россия» Александр Ильтяков высказался о том, что женщины должны рожать, «пока рожалка работает». Так он прокомментировал разработку законопроекта о запрете к склонению к абортам в Курганской области. В качестве наказания будет предусмотрен штраф от 10 тыс. до 200 тыс. руб.

Валерия Шестопалова

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